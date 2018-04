Atalanta-Genoa, probabili formazioni: contro il Gasp torna Veloso, confermato Medeiros

Dopo la vittoria nel posticipo con il Verona il Genoa riparte dall'affascinante trasferta di Bergamo contro l'ex mai dimenticato Gasperini. Atalanta-Genoa, sfida a distanza per l'Europa per i cugini blucerchiati, Grifone che ritrova Veloso tra i convocati.

QUI GENOA Torna Veloso tra i convocati, ma difficilmente sarà titolare. Conferme in attacco per Medeiros con Pandev e Lapadula. Rosi in ballottaggio sulla destra con Lazovic.

QUI ATALANTA Ci potrebbe essere il giovane Barrow titolare al centro dell'attacco con Gomez e Ilicic pronti ad imbeccarlo. L'ex Masiello in difesa, mentre non ce la fa Spinazzola.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta: Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Barrow. All. Gasperini.

Genoa: Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Hiljemark, Bertolacci, Laxalt; Medeiros, Pandev; Lapadula. All. Ballardini.

Arbitro: Fabbri.

Calcio d'inizio: domenica ore 15.00, stadio Atleti Azzurri d'Italia, Bergamo.