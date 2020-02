Atalanta-Genoa, probabili formazioni: Masiello subito titolare, Favilli favorito su Sanabria

Terminato uno dei calciomercati più turbolenti di sempre, il Genoa ha ancora il suo capitano e si prepara ad una delle trasferte più difficili del campionato. Domenica Atalanta-Genoa, ovvero sfida a Gasperini, reduce tra l'altro da un 7-0 sul campo del Torino. Sarà subito sfida da ex per Andrea Masiello, schierato dal primo minuto nonostante il recupero lampo di Criscito e Zapata, non al meglio.

QUI GENOA Criscito e Zapata partono dalla panchina, difesa con Masiello, Romero e Biraschi. Ballottaggi in tutti gli altri reparti, sicuri del posto Sturaro e Schone a centrocampo e Pandev in attacco. Barreca e Ghiglione in vantaggio su Pajac e Ankersen, Favilli su Sanabria, Behrami su Cassata. Convocati i nuovi Soumaoro ed Eriksson, resta a Genova Iago Falque.

QUI ATALANTA Bergamaschi in grande forma, nessun indisponibile. Quindi Zapata in vantaggio su Muriel per affiancare Ilicic e Gomez. Castagne rientra, ma probabilmente giocheranno Hateboer e Gosens. Freuler e Pasalic si giocano una maglia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA: Gollini; Djimsiti, Palomino, Toloi; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

GENOA: Perin; Masiello, Romero, Biraschi; Barreca, Sturaro, Schone, Behrami, Ghiglione; Favilli, Pandev. All. Nicola.

Arbitro: Massa.

Calcio d'inizio: domenica ore 15.00, Gewiss Stadium, Bergamo.