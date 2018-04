Atalanta-Genoa 3-1: Grifone in gita a Bergamo, tre punti lasciati a Gasperini

Una gita a Bergamo. Un Genoa senza motivazioni crolla 3-1 contro l'Atalanta dell'ex Gasperini e lascia tre punti importanti per gli orobici in chiave europea. Match dominati dalla Dea, 2-0 all'intervallo, nella ripresa Ilicic chiude i discorsi. Di Veloso la rete della bandiera.

Pessimo primo tempo del Genoa che dimostra di essere andato a Bergamo senza troppi obiettivi. Rossettini in difficoltà dai primi minuti, tanto che viene ammonito al 9' e al 16' si fa superare da Barrow che da posizione defilata trafigge Perin. Solo Atalanta e i ragazzi dell'ex Gasperini trovano il raddoppio al 22' con l'imbucata di Gomez per Cristante, 2-0 di controbalzo. Genoa senza reazioni, si va negli spogliatoi sul 2-0 per gli orobici.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Ballardini prova a dare la scossa con un doppio cambio all'intervallo, dentro Veloso e Pandev per Migliore e Bessa, dopo dieci minuti dentro anche Rossi per Medeiros, ma la sostanza non cambia. Lapadula spreca, al 60' entra Ilicic e ci pensa lui a chiuderla al 74' con un gran gol su servizio di Hateboer. 3-0. Nel finale gol della bandiera del Grifone con Veloso che festeggia il ritorno in campo con la rete del 3-1. Non ci sarà più niente da dire. Genoa ko per 3-0, Genoa mai sceso in campo.

TABELLINO E VOTI

Atalanta-Genoa 3-1

Reti: 16' Barrow, 22' Cristante, 74' Ilicic, 81' Veloso

Atalanta: Berisha 6; Toloi 6.5, Caldara 6.5, Masiello 6; Castagne 6.5 (54' Hateboer 6.5), De Roon 6, Freuler 6.5, Gosens 6.5; Cristante 7 (87' Palomino sv), Gomez 6; Barrow 7 (60' Ilicic 7). All. Gasperini 7.

Genoa: Perin 5.5; Biraschi 5.5, Rossettini 4, Zukanovic 5; Lazovic 5.5, Hiljemark 5.5, Bessa 5 (46' Pandev 6), Bertolacci 5.5, Migliore 4.5 (46' Veloso 6.5); Medeiros 5.5 (54' Rossi 5.5), Lapadula 5. All. Ballardini 5.

Arbitro: Fabbri.

Note: ammoniti Rossettini, Freuler, Caldara e Castagne.