Genoa-Atalanta 1-2, le pagelle: Criscito non sbaglia mai, Schone non brilla

Prima sconfitta stagionale per il Genoa che cede al 95' all'Atalanta di Gasperini dopo che solamente quattro minuti prima era riuscito a riacciuffare il pari con il rigore di Criscito. Decisivo l'eurogol di Zapata (qui la cronaca e video del match). Ottima prestazione per i ragazzi di Andreazzoli, Criscito su tutti, non solo per il gol. Schone fa il compitino, ma non brilla.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.