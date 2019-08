Genoa, l'assemblea dei tifosi conferma la contestazione a Preziosi

Nonostante un buon mercato e un inizio di stagione altrettanto convincente i tifosi del Genoa rimangono in rotta con il presidente Enrico Preziosi e, in un'assemblea alla sala chiamate del porto, hanno confermato la contestazione alla società.

I tifosi hanno confermato il pieno sostegno alla squadra con striscioni e bandiere, ma hanno deciso di proseguire la propria protesta contro il presidente. Anche in occasione delle celebrazioni per i 126 anni dalla fondazione del Genoa la società sarà esclusa dalla festa.

In occasione di Genoa-Fiorentina (domenica 1 settembre alle 20.45), esordio casalingo del Grifone nel campionato 2019/2020, infine, i tifosi si raduneranno a partire dalle ore 17.30 in piaza Alimonda per poi raggiungere in corteo lo stadio Luigi Ferraris.