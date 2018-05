L'appello di Perin e del Genoa al piccolo fan: «Tommy, fatti trovare»

Cercasi Tommy disperatamente: a lanciare l’appello è Mattia Perin, che domenica ha giocato la sua ultima partita con la maglia di capitano del Genoa ringraziando le migliaia di tifosi rossoblù che l’hanno salutato con affetto.

Tra loro c’era anche il piccolo Tommaso, che al Ferraris è arrivato con la maglietta del capitano e uno cartellone che recitava «Mattia per favore non andare via»: un gesto che ha commosso il portiere 25enne, e che lo ha spinto a lanciare il tam tam sulla sua pagina Facebook e su quella del Genoa.

«Tommy, ti stiamo cercando in due: il Genoa e Perin - si legge sul post che ha già totalizzato oltre 1200 condivisioni - Dopo la partita il nostro portiere si molto emozionato, e quando ha lasciato il campo ti ha visto con il tuo striscione dedicato a lui. Eri sopra il tunnel di uscita, proprio in mezzo ai Distinti. E allora ci ha chiesto di rintracciarti, sperando che qualcuno dei tuoi cari legga e ci contatti».

L’invito del club è dunque quello di inviare una mail a info@genoafic.it: «Mattia Perin ha per te un regalo speciale, come speciale è stato il tuo striscione per lui».