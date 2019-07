Genoa: le amichevoli di luglio, grande attesa per la sfida al Lione

Genoa, preparazione iniziata in quel di Neustift, ma la testa è già alle amichevoli che riguarderanno il Grifone nel mese di luglio. Si parte sabato 13 luglio con la sfida all'Fc Stubai, il 16 luglio si alza leggermente l'asticella con il match contro il Wacker Innsbruck, ma il match clou è rappresentato dalla sfida con il Lione, da anni antagonista del Psg in Ligue 1. Il match è in programma a Gueugnon (Francia, a Nord di Lione) sabato 20 luglio.

Questo il programma:

13/07 – Fc Stubai-Genoa Cfc: Neustift im Stubaital (SportPlaz) – ore 17

16/07 – Fc Wacker Innsbruck-Genoa Cfc: Neustift im Stubaital (SportPlatz) – ore 18

20/07 – Lione-Genoa Cfc: Gueugnon (Stade Jean-Laville) – ore 19

Per la sfida col Lione i biglietti sono già acquistabili sul sito della squadra francese a partire da 11 euro. Questo il link