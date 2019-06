Genoa toto allenatore: Prandelli in pole, Stramaccioni e Lamouchi tra le alternative

Genoa, è tempo di toto allenatore. La salvezza acciuffata all'ultima giornata deve ormai essere messa alle spalle, serve programmare la nuova stagione. Tralasciando tutti i discorsi societari, ormai noti ai più, il primo nodo da sciogliere è l'allenatore.

Cesare Prandelli potrebbe restare. I primi sondaggi lo danno al 50% sulla panchina del Genoa. Il summit avuto venerdì con la società non ha portato né ad una fumata nera né ad una bianca. Il faccia a faccia, alla presenza di Perinetti, Zarbano e Donatelli è stato interlocutorio, si è parlato della stagione 2018-2019 e non di quella prossima. Servirà un incontro con Enrico Preziosi per stabilire qualcosa di definitivo sul futuro.

Impazza così il toto nomi. Andrea Stramaccioni è uno di questi. L'ex Inter ha avuto delle pessime esperienze nel recente passato, ma i rapporti con il Genoa sono sempre stati di reciproco apprezzamento. Discorso diverso per Lamouchi, ex allenatore del Rennes e soprattutto ex giocatore del Genoa. Sarebbe una scommessa. Nomi più importanti sono quelli di Andreazzoli, reduce dalla retrocessione con l'Empoli o di Semplici, autore del miracolo Spal. Infine sempre presente il nome di Nicola, ma l'esperienza di Udine non è stata delle migliori.