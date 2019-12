Genoa-Sampdoria, le probabili formazioni del derby: Jankto out, Pajac e Ramirez convocati

Manca ormai pochissimo. Sabato sera Genoa e Sampdoria scenderanno in campo per l'attesissimo 119esimo derby della Lanterna. Diramate le liste dei convocati, resta fuori Jankto nei blucerchiati, mentre Pajac e Ramirez stringono i denti e saranno nelle rispettive squadre. Emergenza piena per il Grifone, con Kouamè, Agudelo, Pandev, Zapata e Lerager indisponibili. Non figura tra i convocati nemmeno l'ex Saponara.

Nella Sampdoria è Jankto l'assenza dell'ultimora che si andrà ad aggiungere ai vari Bonazzoli, Bereszynski, Barreto e Bertolacci. Recuperati Depaoli e Ramirez.

QUI GENOA Tanti assenti e un macro dubbio per Thiago Motta: attacco a due con Pinamonti e Favilli e Cassata a supporto o finto tridente con Pinamonti e ai suoi lati Ankersen e Ghiglione. Per il resto tutto deciso, Radu in porta, Biraschi, Romero e Criscito in difesa, Schone, Radovanovic e Sturaro a centrocampo. Cassata, Ghiglione e Pinamonti sicuri del posto, mentre Ankersen e Favilli si giocano il posto mancante in base al modulo.

QUI SAMP Pochi dubbi per Ranieri. Se Ramirez sarà in forma ci sarà lui alle spalle di Quagliarella e Gabbiadini (favorito su Caprari). Thorsby favorito su Depaoli visto il rientro forzato dell'ex Chievo. Colley e Ferrari al centro, Murru a sinistra. Vieira, Ekdal e Linetty a centrocampo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Radu; Ghiglione, Romero, Biraschi, Criscito; Schone, Radovanovic, Sturaro; Cassata; Pinamonti, Favilli. All. Thiago Motta.

SAMPDORIA: Audero; Thorsby, Colley, Ferrari, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.

ARBITRO: Doveri.

CALCIO D'INIZIO: sabato 14 dicembre, ore 20.45, stadio Luigi Ferraris, Genova.