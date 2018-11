Genoa-Sampdoria, probabili formazioni: le ultime dal derby, l'ex Zukanovic non convocato

Manca pochissimo ormai. Si avvicina il calcio d'inizio del derby, Genoa-Sampdoria. Domenica alle 20.30 il via alle danze. Pochi colpi di scena sul fronte formazioni, ma sorprende l'esclusione di Zukanovic tra i convocati per "scelta tecnica".

QUI GENOA Zukanovic fuori dai convocati, ci saranno invece Spolli, Favilli e Marchetti. Sandro stringe i denti e dovrebbe esserci dal primo minuto insieme a Bessa e Hiljemark, Romulo e Lazovic sulle fasce. Romero in pole su Spolli in difesa insieme a Criscito e Biraschi. In attacco niente dubbi, Piatek e Kouamè.

QUI SAMP Nessuna novità, Saponara resta in vantaggio su Ramirez e Capriari per un posto sulla trequarti alle spalle di Quagliarella e Defrel. Vieira chiede spazio, ma ci saranno Ekdal, Praet e Jankto a centrocampo con Barreto infortunato e Linetty squalificato. In difesa sicuri del posto Bereszynski, Murru e Andersen, Tonelli in vantaggio su Colley.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Sandro, Hiljemark, Bessa, Lazovic; Kouamè, Piatek. All. Juric.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Jankto, Ekdal, Praet; Saponara; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo.

ARBITRO: Doveri.

CALCIO D'INIZIO: domenica ore 20.30, stadio Luigi Ferraris.