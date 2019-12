Genoa-Sampdoria: si avvicina il derby salvezza, tutti i dubbi di Thiago Motta e Ranieri

Si avvicina il sabato sera più atteso dalla Genova calcistica, manca pochissimo ormai al derby. Genoa-Sampdoria sarà però un vero e proprio scontro salvezza, con il Grifone terz'ultimo e la Samp Quart'ultima e con il Bresca, penultimo, con una partita da recuperare.

Sarà un derby ricco di contestazione, con i tifosi rossoblù reduci dall'ennesima delusione firmata Thiago Motta, ovvero il pareggio subito in rimonta a Lecce, e la Sampdoria che dopo un buon momento con Ranieri è caduta in tre sconfitte consecutive in soli sette giorni (doppio Cagliari e Parma). Sarà un derby con molte assenze. Sarà un derby fondamentale per entrambe.

QUI GENOA Pandev e Agudelo squalificati. Questo il grande rammarico per Thiago Motta che ha un po' sulla coscienza la squalifica del giovane centrocampista rossoblù, non sostituito nonostante la prima ammonizione. Pacchetto offensivo decimato vista anche la ormai nota assenza di Kouamè. Attacco da inventare, Pinamonti e Favilli gli unici disponibili tra i titolari. Rischia di non farcela anche Pajac, mentre non ci sarà sicuramente Zapata. Spazio a Cassata dietro a Pinamonti, centrocampo folto a cinque con Ghiglione e Ankersen esterni, Lerager, Schone e Sturaro centrali. Criscito, Romero e Biraschi in difesa. Radu in porta.

QUI SAMP Nessun squalificato, ma non recuperano i vari Barreto, Bereszynski, Bertolacci e Bonazzoli. Il rischio è quello di perdere Ramirez causa influenza. Da valutare quindi il modulo, con l'inserimento di uno tra Leris e Caprari al posto dell'ex Bologna. Quagliarella e Gabbiadini in attacco, solito dubbio sulla destra, Depaoli spinge per il recupero, altrimenti sarà confermato Thorsby. Quindi davanti ad Audero, Thorsby, Ferrari, Colley e Murru. Vieira ed Ekdal a centrocampo, Jankto e Ramirez a completare il pacchetto. In avanti Quagliarella e Gabbiadini.