Genoa-Sampdoria, il derby si avvicina: chi sta meglio?

Dopo la pausa per le nazionali si avvicina il momento più atteso da tutta la Genova calcistica, Genoa-Sampdoria, il derby della Lanterna numero 117. Squadre in campo domenica sera, calcio d'inizio alle ore 20.30. Momento pessimo per entrambe, ma chi sta meglio? (o meglio dire, peggio?).

AMBIENTE

QUI GENOA Pessimo momento per entrambe, terremoto senza fine in casa Genoa che dura ormai dall'esonero di Ballardini. Solo due punti in cinque gare per Juric con la sconfitta casalinga in extremis contro il Napoli che sembrava dover costare la panchina al tecnico croato. Spauracchio di Tudor per alcune ore, poi Preziosi che rinnova la fiducia a Juric nonostante la forte protesta dei tifosi soprattutto conto la presidenza. Una sconfitta nel derby potrebbe aumentare a dismisura la polemica rossoblù.

QUI SAMP Le tre sconfitte consecutive fanno vacillare una panchina salda come quella di Giampaolo. Iniziano i primi "mugugni" anche in casa Samp, una sconfitta nel derby potrebbe portare a scenari clamorosi.

CLASSIFICA E RISULTATI

QUI GENOA Solo un punto divide le due squadre. Sampdoria a 15 punti, Genoa a 14. Genoa che ha totalizzato solamente due punti nelle ultime cinque gare, esattamente le cinque gare disputate sotto la gestione Juric, due punti nelle ultime sei se si aggunge il ko interno con il Parma. L'ultima vittoria risale al 30 settembre, al 2-1 a Frosinone.

QUI SAMP Tre pesanti sconfitte nelle ultime tre con ben undici gol subiti da quella che fino a un mese fa era la miglior difesa del campionato. Un punto nelle ultime quattro gare, l'ultima vittoria risale al blitz di Bergamo del 7 ottobre.

ASSENZE E FORMAZIONI

QUI GENOA La speranza è quella di recuperare Sandro, ma restano in allarme Veloso e Mazzitelli. Marchetti, Spolli e Favilli migliorano e potrebbero essere convocati per il derby. Diffidato il solo Bessa, nessuno squalificato.

QUI SAMP Sta peggio la Samp che dovrà fare a meno sicuramente dello squalificato Linetty e degli indisponibili Barreto e Regini. Scocca l'ora di Jankto a centrocampo, Tonelli e Saponara in pole su Colley e Ramirez. Defrel e Quagliarella in attacco.