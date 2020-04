Serie A: ipotesi campo neutro per Genoa e Sampdoria

Serie A, il rebus continua. Mentre si spendono protocolli e ipotetiche date per la ripresa del massimo campionato italiano, Genoa e Sampdoria aspettano di capire il destino a loro riservato.

Secondo Tuttosport non sarebbe da escludere un campionato interamente disputato nelle regioni che hanno avuto minori casi di contagio del coronavirus. In pratica una esclusione delle regioni del Nord Italia, Liguria compresa.

La domanda sorge spontanea, dove giocherebbero in casa le due genovesi. Secondo il noto quotidiano sportivo l'ipotesi più probabil per Genoa e Samp sarebbe quella di un domicilio temporaneo in Toscana, trovandosi un campo “neutro” per tutte le gare casalinghe.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al momento non ci sono né conferme né smentite da parte delle due società.