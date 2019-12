Genoa-Sampdoria, designato l'arbitro: sarà Doveri, Orsato al Var

Sarà Daniele Doveri l'arbitro designato per l'attesissimo derby "salvezza" Genoa-Sampdoria in programma sabato sera alle 20.45. Si tratta del secondo derby della Lanterna arbitrato dal fischietto di Volterra, il primo è datato 2018 con l'1-1 firmato Quagliarella-Piatek.

A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Matteo Passeri e Ciro Carbone; quarto uomo Paolo Valeri. L'arbitro deputato al VAR sarà Daniele Orsato, con l'assistenza di Luca Mondin.

I PRECEDENTI CON LA SAMP Per la Sampdoria, i 17 incroci ufficiali con l’arbitro si suddividono in 4 successi, 4 pareggi e 9 ko: l’ultimo trionfo dei blucerchiati con Doveri risale ad ottobre 2017 (4-1 contro il Chievo). Dopo quella partita, 3 sconfitte e un pareggio nel Derby della Lanterna per 1-1. La Samp è stata arbitrata già due volte in questa stagione, due ko per 2-1 a Bologna e Firenze.

I PRECEDENTI CON IL GENOA Prima stagionale di Doveri quest'anno col Genoa, l'anno scorso sconfitta interna col Torino, successo con l'Atalanta e ovviamente pareggio nel derby con la Samp. Ko interno con l'Atalanta nell'unico precedente con Doveri nell'anno 2017-2018, sconfitta a Palermo e vittoria ad Empoli nel 2016-2017, per un totale quindi di due vittorie, un pareggio (nel derby) e tre sconfitte.