Allenamenti Genoa e Samp, inizia anche il Grifone, Criscito: «Finalmente»

Lunedì 18 maggio, inizia una nuova settimana di avvicinamento alla normalità sportiva per Genoa e Sampdoria. Una nuova settimana di allenamenti individuali in attesa dell'ok definitivo del Comitato Scientifico dopo l'approvazione del nuovo protocollo.

Per il Genoa si tratta di una giornata 0, una ripartenza totale visto che in periodo di quarantena la società, per volontà di Enrico Preziosi, non aveva permesso nemmeno gli allenamenti individuali. La felicità può trasparire anche dal profilo Instagram di capitan Criscito (nella foto) che con uno scatto modalità boomerang nella propria storia mostra il Pio e annuncia: «Finalmente»

Discorso diverso per i blucerchiati, che da più di dieci giorni si stanno allenando facoltativamente e individualmente a Bogliasco. Ma proprio il 18 maggio è prevista una seduta, la prima, insieme a Claudio Ranieri.

Intanto dal Governo non sembrano arrivare buone notizie. Il premier Antonio Conte ha confermato tramite il DCPM 17 maggio il divieto ad eventi o competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati fino al 14 giugno, ovvero un giorno dopo rispetto alla data proposta dalla Lega Serie A per la ripartenza.

Nel frattempo la Lega ha lavorato ad un nuovo protocollo, condiviso con la Figc e la sua commissione medica, che è già stato sottoposto all'attenzione del ministro Vincenzo Spadafora «Ora passa al Comitato tecnico-scientifico».

Tre i punti cruciali: