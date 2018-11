Genoa-Sampdoria, derby vicinissimo: Sandro recupera, Jankto nei blucerchiati

Altro che Black Friday, sale spasmodica l'attesa per Genoa-Sampdoria, il derby numero 117. Domenica sera calcio d'inizio alle ore 20.30, sarà per la prima volta Doveri l'arbitro della sfida, mai il fischietto romano ha diretto la stracittadina.

Ultimi precedenti amari per Samp e Genoa con Doveri, ko per la Samp contro il Milan nella passata stagione (0-1) e 1-2 contro l'Atalanta in casa per il Genoa. In generale il bilancio è in equilibrio, 4 vittorie, 5 sconfitte e 3 pareggi per la Samp, 7 vittorie, 6 sconfitte e 2 pareggi per il Genoa.

QUI GENOA Sul fronte formazioni sembra probabile il recupero di Sandro, anche se restano in preallarme Veloso e Mazzitelli. Dubbio Romero in difesa, ma il giovane centrale ci sarà. In attacco Kouamè e Piatek, Hiljemark in ballottaggio con Omeonga.

QUI SAMP Scocca l'ora di Jankto, viste le assenze di Barreto e Linetty ci sarà l'ex Udinese a centrocampo. In attacco Quagliarella e Defrel saranno supportati da Saponara, in vantaggio sia su Ramirez che su Caprari. Tonelli e Colley si giocano una maglia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Sandro, Hiljemark, Bessa, Lazovic; Kouamè, Piatek. All. Juric.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Jankto, Ekdal, Praet; Saponara; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo.

ARBITRO: Doveri.

CALCIO D'INIZIO: domenica ore 20.30, stadio Luigi Ferraris.