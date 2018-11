Genoa-Sampdoria 1-1: Piatek risponde a Quagliarella, derby senza vinti e vincitori

Giusto così. Finisce in parità il derby numero 117, il primo vissuto nel ricordo delle vittime del Ponte Morandi. Pareggio tutto sommato giusto, la Sampdoria passa dopo otto minuti con il colpo di testa di Quagliarella, pareggia al 17' Piatek su calcio di rigore. Meglio il Genoa nel primo tempo, poche occasioni nella ripresa, ripresa in cui viene allontanato anche Juric. Finirà così. La Samp interrompe la striscia di tre ko consecutivi, il Genoa torna a far gol in un derby dopo tre sfide consecutive. Un punto per uno. Giusto così.

Due sorprese nelle formazioni, nel Genoa non ce la fa Sandro, al suo posto Veloso. Nella Samp Ramirez è preferito a Saponara. Per il resto confermati tutti gli altri 20. Coreografia da urlo, Genova rossoblucerchiata risponde presente. Inizia il derby, il derby più bello d'Italia. Primo tempo elettrizzante, parte meglio la Sampdoria e dopo otto minuti trova giù il vantaggio con un'azione insistita sugli sviluppi di un corner, cross preciso di Ramirez, sul secondo palo Quagliarella anticipa Lazovic (e Tonelli) e di testa batte Radu. Esplode la Sud, 1-0 Samp. Reazione del Genoa immediata e al 17' la disattenzione di Andersen fa involare Piatek da solo su Audero, il polacco salta il portiere che lo stende: rigore e giallo. Dal dischetto Piatek rompe il digiuno e soprattutto sigla il suo primo gol nel derby: 1-1. Inizia una nuova partita, meglio il Genoa che va vicinissimo al raddoppio in tre occasioni, con la sventola di Romulo parata da Audero, il colpo di testa di Romero fuori di poco e soprattutto il tiro di Piatek che si vede respingere la conclusione a botta sicura da un super Audero. Fine primo tempp, è un gran bel derby.

Spettacolo nel primo tempo, mentre sarà una ripresa tutta diversa. Pochissime occasioni da gol, dopo 7 minuti lascia il campo Defrel per infortunio, al suo posto Caprari. Ci prova la Samp con un colpo di testa di Andersen, risponde il Genoa con un'incornata pericolosissima di Kouamè su cui è fondamentale l'intervento di Audero. Primo cambio per il Genoa, esce Lazovic stremato, dentro l'ex Pereira. Risponde la Samp con Saponara per Ramirez. Si innervosisce la sfida, giallo a Criscito, allontanato Juric per proteste. Atmosfera vibrante. Entra anche Sandro nel finale per Bessa, Sandro subito ammonito. Tre i minuti di recupero, ma non succederà più nulla. Genoa Sampdoria 1-1

TABELLINO E VOTI

Genoa-Sampdoria 1-1

Reti: 8' Quagliarella, 17' Piatek

Genoa: Radu 6; Criscito 6.5, Romero 6, Biraschi 6; Lazovic 5.5 (71' Pereira 5.5), Bessa 6 (82' Sandro sv), Veloso 5.5, Hiljemark 6, Romulo 6.5; Piatek 6.5, Kouamè 6.5. All. Juric 6.

Sampdoria: Audero 7.5; Bereszynski 5.5, Tonelli 6.5, Andersen 5, Murru 6; Praet 6, Ekdal 6.5, Jankto 5; Ramirez 6 (73' Saponara 6); Quagliarella 6.5, Defrel 5.5 (52' Caprari 5.5). All. Giampaolo 6.

Arbitro: Doveri.

Note: ammoniti Audero, Sandro e Criscito.