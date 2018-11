Genoa-Sampdoria 1-1, il pagellone del derby: Audero para tutto, Piatek torna a colpire

Un punto per uno, il derby della Lanterna numero 117 termina 1-1. Genoa e Sampdoria si dividono l'intera posta in palio con un botta e risposta nel primo tempo, ma una ripresa con poche emozioni (leggi la cronaca). Meglio il Genoa, con Audero che blocca in ben quattro occasioni i rossoblù. Bene l'attacco di Juric, con Piatek che torna al gol (rigore per fallo dello stesso Audero sul polacco), mentre, Quagliarella a parte, resta in ombra quello blucerchiato.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo di Genoa e Sampdoria.