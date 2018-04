Genoa e Samp regalano maglie autografate alla prima società di pallanuoto ligure per disabili

La Waterpolo Columbus Ability Team, la prima società di pallanuoto per disabili della Liguria, comunica che Genoa CFC e UC Sampdoria hanno donato le maglie dei due portieri titolari nel derby, Mattia Perin e Emiliano Viviano, autografate dai giocatori delle due squadre.

La Columbus Waterpolo metterà all'asta su e-bay le due maglie per raccogliere fondi necessari alla propria attività.

La mission della società è quella di dare un supporto a tanti ragazzi che trovano "nell'acqua" l'elemento che azzera tante barriere: i giovani atleti, che si radunano due domeniche al mese presso la piscina di Sori, provengono anche da fuori regione e devono affrontare molte spese.

L'intento della Waterpolo Columbus è quello di non gravare le famiglie di costi inerenti all'attività natatoria. Per raggiungere questo scopo però ha bisogno di aiuti esterni che, considerando anche il periodo economico particolare, non sono facili da trovare.

«Confidiamo, grazie alla sportivissima collaborazione di Genoa CFC e UC Sampdoria, maggiori società sportive della nostra Liguria, di riuscire a trovare un importante aiuto dai loro tifosi e dai loro club. Aiuto propedeutico a questo fine - dice il presidente della Waterpolo Columbus Ability Francesco Grillone -. Ringraziamo pertanto entrambe per questa importante occasione che ci viene data, augurando loro di raggiungere traguardi sempre più alti nell'attività calcistica».