Genoa: dopo Parigini è assalto a Iturbe, Samp ecco Askildsen

Giorni caldissimi sul fronte calciomercato. Scatenato il Genoa che dopo il ritorno di Andrea Masiello e quello di Iago Falque (non ancora ufficiale per via delle visite mediche) ufficializza anche l'acquisto di Vittorio Parigini, in arrivo in prestito dal Torino. Si tratta di un attaccante esterno classe 1996.

Ma non finisce qui, il colpo grosso del grifone si chiama Juan Iturbe, ex di Roma, Torino e Verona, società in cui era esploso nella nostra Serie A. Il giocatore attualmente milita in Messico, al Pumas; per lui l'accordo prevederebbe un prestito di 12 mesi con un riscatto fissato a 4 milioni di euro.

Si muove anche la Sampdoria, che nella serata di martedì ufficializza l'arrivo dallo Stabaek, formazione del massimo campionato norvegese, di Kristoffer Askildsen, centrocampista norvegese classe 2001. 14 presenze e 1 gol nella passata Eliteserien. Il nordico arriva a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto. Contratto fino al 2024.