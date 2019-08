Genoa-Imolese: Coppa Italia in anticipo, venerdì sera a Chiavari

Decisi data, orario e campo per l'esordio stagionale del Genoa nel terzo turno di Coppa Italia contro l'Imolese. Il Grifone giocherà in anticipo, venerdì 16 agosto alle ore 20.30 allo stadio Aldo Gastaldi di Chiavari. Resta invece domenica 18 agosto alle ore 21.00 (in diretta su Rai Sport) Crotone-Sampdoria, allo stadio Ezio Scida di Crotone.

Intanto sul fronte calciomercato il Genoa riapre al Bologna per Kouamè, l'alternativa sarebbe Defrel. In difesa sondaggio per Goldaniga.

COPPA ITALIA TERZO TURNO: ORARI

PERUGIA – BRESCIA* DOMENICA 18/08 ORE 18.00

SASSUOLO – SPEZIA DOMENICA 18/08 ORE 20.45

HELLAS VERONA – CREMONESEDOMENICA 18/08 ORE 20.30

EMPOLI – PESCARA DOMENICA 18/08 ORE 20.30

FIORENTINA – MONZADOMENICA 18/08 ORE 18.15 Rai Sport+HD

CITTADELLA– CARPI DOMENICA 18/08 ORE 20.30

CAGLIARI – CHIEVOVERONA DOMENICA 18/08 ORE 20.30

CROTONE – SAMPDORIA* DOMENICA 18/08 ORE 21.00 Rai Sport+HD

SPAL – FERALPISALO’ DOMENICA 18/08 ORE 20.45

LECCE – SALERNITANA DOMENICA 18/08 ORE 20.45

GENOA – IMOLESE a Chiavari* VENERDÌ 16/08 ORE 20.30

ASCOLI – TRAPANI DOMENICA 18/08 ORE 20.30

PARMA – VENEZIA SABATO 17/08 ORE 18.00

FROSINONE – MONOPOLI DOMENICA 18/08 ORE 20.30

UDINESE – SÜDTIROL DOMENICA 18/08 ORE 20.30

PISA – BOLOGNA* DOMENICA 18/08 ORE 20.45