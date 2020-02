Frosinone-Entella 1-0: Dionisi gela la Virtus, ko nello scontro diretto

Si ferma la corsa della Virtus Entella. Nello scontro diretto d'alta classifica in quel di Frosinone i ragazzi di Boscaglia cedono 1-0 per via delle rete di Dionisi in avvio di ripresa.

Primo tempo senza grosse emozioni, ma brutto infortunio per Manuel De Luca che lascia il campo al 39' a Mancosu. Ad inizio ripresa un gol capolavoro di Dionisi che scaglia dal limite un gran tiro che colpisce il palo e si insacca. Assalti per l'Entella che inserisce anche il nuovo acquisto Chajia, ma è Mancosu ad avere l'ultima occasione, non riuscendo però ad impattare il pallone da buona posizione. Termina cosi. Ora testa al match di domenica prossima, a Chiavari arriva il Pescara.

TABELLINO

Frosinone-Entella 1-0

Rete: 57' Dionisi

Frosinone: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano (45' Krajnc); Salvi, Rohden (59' Gori), Maiello, Tabanelli, Beghetto (87' D'Elia); Ciano, Dionisi. All. Nesta.

Entella: Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala; Settembrini (54' Toscano), Paolucci, Mazzitelli; Currarino (74' Chajia); De Luca M. (39' Mancosu), De Luca G. All. Boscaglia.

Arbitro: Massimi.

Note: ammoniti Coppolaro, Settembrini, Beghetto, Chiosa, Krajnc e Chajia.

RISULTATI

Cremonese-Pisa 3-4; Frosinone-Entella 1-0; Livorno-Ascoli 0-3; Spezia-Pordenone 1-0; Trapani-Cittadella 0-3; Empoli-Crotone 18.00; Chievo-Venezia, Juve Stabia-Perugia e Benevento-Salernitana domenica; Pescara-Cosenza lunedì