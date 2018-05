Festa dello Sport 2018: un successo da 110mila presenze

Grande successo per la quattordicesima edizione della Festa dello Sport che si è svolta da venerdì 18 a domenica 20 maggio 2018 al Porto Antico. Una non stop di prove libere, tornei e spettacoli capace di tagliare il traguardo delle 110mila presenze tra pubblico degli spettacoli, testimonial, atleti di gare e tornei, artisti vari, studenti e soprattutto i visitatori, genovesi e non, che hanno partecipato alla Festa mettendosi alla prova o semplicemente curiosando tra le innumerevoli attrazioni.

I "Passaporti dello Sport"

Nelle varie postazioni sportive distribuite da Piazzale Mandraccio a Calata Gadda, da Piazza Caricamento ai Magazzini del Cotone ben 2.000 bambini hanno esaurito quest’anno la dotazione dei “Passaporti dello Sport”, la speciale scheda da compilare che, riconsegnata dopo aver effettuato almeno una decina di attività, dava diritto al ritiro di uno dei gadget ufficiali della Festa dello Sport, che come sempre hanno scatenato l’entusiasmo dei ragazzi.

Risultati straordinari che sono stati resi possibili grazie al lavoro e all’impegno della collaudata squadra capitanata da Porto Antico di Genova Spa e Stelle nello Sport, con la collaborazione di UISP e del Consorzio Sociale Agorà, che oltre ad un’esperienza collaudata ha fornito il supporto di decine di studenti e volontari, contributo fondamentale per lo svolgimento della Festa.

Un grande successo, testimoniato in primis dai commenti entusiasti di associazioni, federazioni e società sportive che hanno lavorato assiduamente per tre giorni, con un crescendo di interesse e di partecipazione, e dai ringraziamenti dei genitori, lieti dell’entusiasmo divertito dei loro ragazzi.

Dati superiori alle aspettative

I primi dati raccolti sulle partecipazioni attive sono straordinari e superiori alle aspettative: oltre 2.000 i piccoli scalatori sulla parete di arrampicata che svettava in Calata Falcone Borsellino; circa 5.000 le persone che hanno approfondito la conoscenza con le forze dell'ordine, Polizia di Stato e la sua apprezzatissima mini teleferica, Carabinieri con le prove di scherma e Guardia di Finanza con i suoi mezzi d'acqua.

Le mazze e le basi del baseball americano hanno affascinato oltre 1.000 bambini, e l’ebrezza dei mezzi su ruota (mountain bike, minimoto, risciò segway e la new entry monoruota) ha conquistato 1.700 aspiranti centauri.

L'acqua si conferma ancora una volta il campo di prova preferito e ha fatto registrare grandi numeri delle attività nautiche coordinate da Assonautica Genova: oltre 3.000 partecipanti alle uscite in mare con vela e canottaggio e 4.000 le prove a terra con i remoergometri.

Successo senza precedenti anche per le immersioni subacquee in piscina, quest'anno in tre diverse postazioni.

Ai Magazzini del Cotone volani e frecce sono volate per tre giorni facendo registrare al badminton oltre 2.000 prove e più di 1.000 aspiranti arcieri al tiro con l'arco.

Il Miglio Blu

Il Miglio Blu, la gara podistica intorno ai Magazzini del Cotone (1.609,34 metri), realizzata in collaborazione con UISP Genova, conferma l’interesse del settore adulti, ma soprattutto la partecipazione dei piccoli atleti de il Minimiglio (oltre 200 bambini 5/13 anni). Podio maschile composto da Davide Pepoli (Maratoneti Genovesi, tempo 4’55”), Giuseppe Pace (Atletica Peralto, tempo 5’05”) e Massimo Cavanna (Maratoneti Genovesi, tempo 5’10”); nel femminile invece primo posto per Monica De Amicis (Trionfo Ligure, tempo 6’03”) seguita da Susanna Scaramucci e Maria Rosa Ferrando dei Maratoneti Genovesi con 6’35” e 6’44”.

Grande partecipazione alle lezioni di fitness e danza che si sono tenute sul palco Millo ma anche nell'area dedicata all'Associazione Maestri di Ballo, mentre tanti giovani sportivi hanno partecipato ai tornei e ai Gala delle diverse discipline: tra questi 1.000 al Gala della Danza e a quello delle discipline orientali, organizzati da UISP.

Altissimo è stato il numero di spettatori degli eventi in programma sui due palchi: a cominciare dall'evento che ha aperto la Festa, la quarta edizione di “Suoniamo con Maurizio” che con i suoi 1.000 spettatori ha offerto una serata tra musica e risate.

Tutto esaurito per il Galà di Stelle nello Sport del venerdì sera, un’affluenza straordinaria il sabato pomeriggio con lo show in Piazza delle Feste, con la partecipazione straordinaria di Carlotta Ferlito e successo anche per le esibizioni sportive serali sul Palco del Mandraccio.

Sostenibilità & riciclo

La formula della Festa dello Sport si è dimostrata vincente anche per la sua capacità di aggiornarsi: il tema della sostenibilità e del riciclo sono stati protagonisti di due fra gli stand più frequentati, quello di Capitan Acciaio, il nuovo supereroe – realizzato dal consorzio nazionale Ricrea in collaborazione con Amiu – che insegna ai più piccoli i vantaggi del riciclo dell’acciaio, e quello di Esosport nel quale, sempre in collaborazione con Amiu, si potevano lasciare le vecchie scarpe da ginnastica usate e contribuire così alla realizzazione della “Pista di Pietro”, una pista di atletica dedicata all’indimenticabile campione Pietro Mennea, che verrà realizzata per la prossima edizione della Festa.

E non solo: uno staff di medici dell'Associazione Nazionale Biologo Nutrizionista ha offerto consulenze gratuite a quanti hanno approfittato della Festa per approfondire il tema della corretta nutrizione, mentre il CONI ha testato il benessere fisico con dei divertenti test attitudinali sportivi e non.

Grandi numeri anche sul web

Il sito Porto Antico ha realizzato 19.700 visualizzazioni nella settimana della Festa, con una particolare attenzione per le pagine inerenti alla Festa, visualizzate quasi 5.800 volte. La pagina Facebook ha registrato 33.000 interazioni, mentre più di 23.600 sono state le visualizzazioni dei tweet sull’account ufficiale e quasi 1.000 le interazioni sulle pagine dei media partner.