Roma: i tifosi contestano la presidenza e invocano Massimo Ferrero

A Genova i tifosi della Sampdoria sono ai ferri corti con il presidente Ferrero e da qualche mese si rincorrono, tra mezze conferme e smentite del numero patron blucerchiato, le voci di una possibile cessione. Stesso clima a Roma, dove i sostenitori giallorossi contestano da tempo il presidente Pallotta.

Nella notte sono comparsi, in giro per la capitale, alcuni striscioni che inneggiano proprio a Ferrero, romano di nascita e giallorosso di cuore, come ha più volte dichiarato nelle sue interviste. Non è ancora chiaro se si tratti solo di una provocazione o se sotto possa esserci, davvero, qualcosa di concreto, ma è sicuramente un fatto molto curioso. Ferrero proverà davvero a essere "profeta in patria"? Ai posteri l'ardua sentenza.