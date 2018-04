Fed Cup di tennis: il Belgio strapazza l'Italia

Genova non ha portato fortuna a Sara Errani e compagne. Nella sfida di Fed Cup, valida per i play-off promozione per il World Group 2019, in programma nel weekend a valletta Cambiaso, il Belgio ha avuto la meglio con rotondo 4-0. Ieri la Errani si è dovuta arrendere a Elise Mertens in due set (6-3, 6-1). La stessa Mertens è uscita vincitrice anche sabato contro Jasmine Paolini per 6-1, 7-5; nello stesso giorno Alison Van Uytvanck ha sconfitto Sara Errani per 6-4, 6-7, 6-2.

Per la Errani la consolazione del "Fed Cup Commitment Award", un premio dedicato a chi ha mostrato attaccamento al proprio Paese. Il Belgio ha vinto anche il doppio disputato al posto del quarto singolare in programma tra Paolini e Van Uytvank. La coppia Mertens-Flipkens ha sconfitto in 60 minuti di gioco le azzurre Chiesa-Paolini 6-1, 6-4.