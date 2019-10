Genoa e Samp, caos panchina: Pioli ha scelto i rossoblù, Iachini a Bogliasco

Ultima e penultima in classifica, la Genova rossoblucerchiata piange, un inizio così non si vedeva da tempo, o forse, non si era mai visto. Sampdoria ultima a tre punti, Genoa penultimo a 5, da sabato sera si susseguono le voci su un doppio esonero di Di Francesco e Andreazzoli che, statisticamente parlando, avrebbe del clamoroso. Ma i risultati potrebbero portare a questo, con Di Francesco di fatto già esonerato verbalmente dal patron Massimo Ferrero, ma con la società che cerca un accordo di rescissione consensuale con il tecnico, visto anche l'alto ingaggio.

Discorso diverso per il Genoa, la squadra non ha demeritato contro il Milan, ma la dirigenza continua ad avere dei dubbi sull'ex tecnico dell'Empoli e la sosta per le nazionali potrebbe essere il momento migliore per cambiare. Stefano Pioli è stato accostato sia a Milan che Samp, ma l'ex allenatore di Lazio e Fiorentina sembra aver dato la sua preferenza: il Genoa.

Per la panchina della Sampdoria sembra essere invece una "bandiera" il nome nuovo, ovvero Giuseppe Iachini. L'allenatore non ha né smentito, né confermato la voce, ma sembra lui il prescelto. Martedì dovranno essere sciolti questi due nodi. Genova ha bisogno di sapere il proprio futuro per abbandonare quelle due ultime piazze che i tifosi non si meritano.