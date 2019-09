Entella-Venezia 0-2: primo ko per la Virtus, ora testa al Benevento

Si ferma la corsa della Virtus Entella, arriva il primo ko stagionale per i chiavaresi che cedono in casa 2-0 al Venezia e perdono la testa della classifica. Un gol per tempo per i lagunari, sblocca dopo tre minuti Capello, la Virtus spreca il gol del pareggio in più occasioni e i veneti la puniscono con il raddoppio di Bocalon al 61'. Nel finale Venezia in 10 per il rosso a Maleh, ma la Virtus non riuscirà a cambiare il risultato.

Ora testa al prossimo impegno, domenica i ragazzi di Boscaglia fanno visita a Pippo Inzaghi e al suo Benevento. Serve tornare a fare punti.

TABELLINO

VIRTUS ENTELLA-VENEZIA

Reti: 3' Capello, 61' Bocalon

Virtus Entella: Contini; Sala, Chiosa, Pellizzer, Coppolaro; Nizzetto, Paolucci, Toscano (62' Eramo); Schenetti; Morra (73' De Luca G.), De Luca M. (62' Mancosu). All. Boscaglia.

Venezia: Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni (69' Felicioni); Fiordilino, Vacca (58' Zuculini), Lollo (54' Maleh); Capello, Bocalon, Montalto. All. Dionisi.

Arbitro: Robilotta.

Note: espulso Maleh al 78'; ammoniti Fiordilino, Toscano e Coppolaro.

RISULTATI

Ascoli-Spezia 3-0; Cittadella-Pescara 2-1; Cosenza-Livorno 1-1; Crotone-Juve Stabia 2-0; Entella-Venezia 0-2; Perugia-Frosinone 3-1; Pisa-Empoli 2-3; Pordenone-Benevento 1-1. Trapani-Cremonese e Salernitana-Chievo mercoledì 25 settembre

CLASSIFICA

Ascoli 12

Benevento, Perugia ed Empoli 11

Virtus Entella 10

Salernitana 9

Pisa e Crotone 8

Pordenone, Pescara e Venezia 7

Cremonese e Cittadella 6

Chievo 5

Spezia, Livorno e Frosinone 4

Cosenza 2

Juve Stabia 1

Trapani 0