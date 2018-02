Entella-Spezia 0-1: il derby è degli aquilotti, Virtus in crisi nera

Derby amaro per la Virtus Entella, vince lo Spezia 1-0 con la rete di Maggiore che decide il match al 56'. Sconfitta pesante per i ragazzi di Aglietti, non solo perché avvenuta contro i "cugini", ma perché complica una classifica che ora si fa molto pericolosa.

Primo tempo senza reti, ma con tante occasioni, da una parte e dell'altra. Nella ripresa Palladino serve Maggiore che anticipa Brivio e sigla il gol decisivo. Vince lo Spezia, ora per la Virtus si fa dura.

TABELLINO

Entella-Spezia 0-1

Rete: 56' Maggiore

Entella: Iacobucci; Brivio (61' Aliji), Cremonesi, Ceccarelli, Belli; Crimi, Eramo (78' Petkovic), Acampora; De Luca, Gatto (61' Nizzetto), La Mantia. All. Aglietti.

Spezia: Di Gennaro; De Col (83' Masi), Terzi, Giani, Augello; Pessina (53' Maggiore), Bolzoni, Mora; Palladino (72' Capelli); Marilungo, Granoche. All. Gallo.

Arbitro: Marinelli.

Note: ammoniti Augello, Gatto e Crimi.