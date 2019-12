Entella-Spezia 0-0: Boxing Day senza gol, un punto per uno nel derby dell'amicizia

Finisce senza vinti e vincitori il primo derby ligure del Boxing Day. Virtus Entella 0 Spezia 0, un punto per uno nella sfida che chiude il turno di Serie B disputato a Santo Stefano. Una sfida speciale, giocata con i nomi di battesimo sulle spalle di ogni giocatore per partecipare ad un'asta di beneficenza rivolta agli ospedali pediatrici delle fondazioni Onlus Bambino Gesù di Roma, Gaslini di Genova e Meyer di Firenze.

Tanto entusiasmo sugli spalti, ma poco spettacolo in campo. Una sola occasione spezzina nel primo tempo, nella ripresa clamorosa parata di Scuffet su Manuel De Luca e Spezia in 10 uomini dal 60' per l'espulsione per chiara occasione da gol di Erlinc. La Virtus non ne approfitta, ma blinda un punticino che a conti fatti può venire utile per mantenersi in orbita playoff. Ora testa all'ultimo impegno del 2019, domenica 29 dicembre sul campo del Cittadella.

TABELLINO

ENTELLA-SPEZIA 0-0

Entella: Contini; Crialese, Chiosa, Pellizzer, Coppolaro; Settembrini (77' Currarino), Paolucci, Eramo; Schenetti; De Luca M. (82' Caturano), Mancosu (69' Morra). All. Boscaglia.

Spezia: Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Ramos; Bartolomei, Reinhart, Mora; Ricci F. (64' Terzi), Gudjhonsen (92' Vignali), Burgzorg (53' Gyasi). All. Italiano.

Arbitro: Abbattista.

Note: espulso Erlic al 60' per chiara occasione da rete; ammoniti Ramos, Coppolaro, Bartolomei, Gudjonsen e Crialese.

RISULTATI GIORNATA 18

Cosenza-Empoli 1-0; Chievo-Benevento 1-2; Cremonese-Juve Stabia 1-1; Frosinone-Crotone 1-2; Livorno-Pescara 0-2; Salernitana-Pordenone 4-0; Trapani-Perugia 2-2; Venezia-Cittadella 1-2; Ascoli-Pisa 1-0; Virtus Entella-Spezia 0-0

CLASSIFICA

1 Benevento 43

2 Pordenone 31

3 Cittadella 29

4 Crotone 28

5 Ascoli 27

6 Perugia 27

7 Salernitana 26

8 Virtus Entella 26

9 Frosinone 26

10 Pescara 25

11 Chievo 25

12 Pisa 23

13 Empoli 22

14 Spezia* 21

15 Cremonese* 21

16 Juve Stabia 21

17 Cosenza 20

18 Venezia 19

19 Trapani 15

20 Livorno 11

* Una gara in meno