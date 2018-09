Virtus Entella ripescata in Serie B dopo aver esordito in C: è caos

Clamoroso al Cibali si sarebbe detto una volta, ma in questo caso è meglio dire clamoroso al Comunale. La Virtus Entella è riammessa in Serie B. Una notizia che ha dell’assurdo, del grottesco, ma il calcio italiano ormai ci ha abituato anche a questo. Il Collegio di Garanzia dello Sport dopo essersi riunito oggi, mercoledì 19 settembre ha riconosciuto la “legittimazione processuale” della società ligure e ha determinato che la sanzione comminata al Cesena nel giudizio di primo grado del processo per le plusvalenze fittizie con il Chievo sia eseguita nel campionato 2017-2018. Quindi penalizzazione nella stagione scorse, quindi Virtus Entella ripescata.

Clamoroso. La notizia assume poi caratteri ai limite dell’inverosimile se si considera che la Virtus Entella, proprio domenica scorsa, ha esordito in Serie C, vincendo, tra l’altro, sul campo del Gozzano. Ora, una domanda sorge spontanea, con il campionato di Serie B giunto alla terza giornata e soprattutto con quello di C in cui ha già esordito la formazione chiavarese, che si fa?