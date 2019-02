Scarpe da calcio per i bambini del Senegal, l'iniziativa solidale dell'Entella

«Sei uno sportivo e hai delle scarpe in buono stato che non utilizzi? Non buttarle via perché puoi far felice un bambino». Comincia così l'annuncio pubblicato nelle ultime ore dalla Virtus Entella sulla propria pagina Facebook (ma anche sul profilo Instagram) e rivolto a tutti gli sportivi desiderosi di aiutare i bambini del Senegal.

Anche quest’anno, infatti, l’Academy dell’Entella ha promosso una raccolta con l’obiettivo di portare un sorriso ai bambini del paese africano. «Il progetto parte da lontano e ha basi molto solide - ha spiegato ancora la società di Chiavari nella sua nota - . L’Academy biancoceleste si pone come apri fila, ma raccolte come queste non conoscono bandiere. L’invito, quindi, è rivolto a tutte le società sportive del territorio, affinché tutti insieme, si possa contribuire attivamente a migliorare la quotidianità dei bambini del Senegal. Le scarpe verranno raccolte e portate direttamente alla scuola di Dakar Jean Luis Dieng».