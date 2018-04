Entella-Pro Vercelli 3-2: pazza rimonta Virtus, salvezza più vicina

Entella-Pro Vercelli non è mai una partita come tutte le altre, ma la sfida di sabato 21 aprile rischia di entrare di diritto nelle gare indimenticabili della storia calcistica della Virtus Entella. Incredibile rimonta, da 0-2 a 3-2, tutto nella ripresa e tre punti semplicemente fondamentali in ottica salvezza con i liguri che passano dall'incubo ultimo posto al sest'ultimo, che varebbe la salvezza diretta.

Nel primo tempo meglio la Pro che passa meritatamente in vantaggio con la sventola da fuori area di Mammarella, gol da cineteca. Nella ripresa ti aspetti il pareggio della Virtus e invece arriva il raddoppio dei piemontesi con Altobelli. Game over? No, la Virtus si sveglia. Al 66' accorcia le distante il neo entrato Crimi, cinque minuti dopo La Mantia sigla il pareggio su calcio di rigore. Ora è solo Virtus che dopo altri sette minuti avrebbe la palla del match con un altro rigore. Ma questa volta La Mantia spedisce il pallone sul palo. Virtus che non si dispera e a sette dal termine ci pensa Ardizzone a trovare la rete dell'incredibile 3-2 che fa riversare in campo tutta la panchina per un'esultanza d'altri tempi. La classifica migliora, ora testa al match di venerdì sera quando l'Entella farà visita al Bari.

TABELLINO

Entella-Pro Vercelli 3-2

Reti: 13′ Mammarella, 54′ Altobelli, 66′ Crimi, 71′ La Mantia (rig.), 83′ Ardizzone

VIRTUS ENTELLA: Iacobucci; Belli, Ceccarelli, Cremonesi; Icardi (76′ Nizzetto), Ardizzone, Troiano, Acampora (57′ Crimi), Aliji; La Mantia, De Luca (45′ Aramu). All. Aglietti.

PRO VERCELLI: Pigliacell; Gozzi, Jidayi, Bergamelli; Ghiglione, Germano (62′ Castiglia), Vives, Altobelli (80’ Pugliese), Mammarella; Bifulco, Raicevic (68′ Reginaldo). All. Grassadonia.

Arbitro: Di Paolo.

Note: al 78' La Mantia sbaglia un calcio di rigore; ammoniti Raicevic, Troiano, Bifulco, Gozzi, Pigliacelli e Aliji