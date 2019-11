Entella-Pordenone 1-1: la Virtus sbatte sui pali, Schenetti vale un solo punto

La Virtus Entella non va oltre al pareggio interno con il Pordenone, ma quanta sfortuna. Dopo un avvio shock la squadra di Boscaglia va sotto per la rovesciata bellissima di Strizzolo che non lascia scampo a Contini. Reazione immediata e prima dell'intervallo arriva il meritato pareggio con il gran gol di Schenetti che si accentra al limite dell'area e lascia partite un siluro che fa gioire il Comunale.

Nella ripresa dominio ligure, e clamoroso doppio palo del neo entrato Manuel De Luca, che prima colpisce il palo con un gran tiro a giro, poi con un colpo di testa da due passi. Pordenone in 10 negli ultimi minuti, ma il risultato non cambia. 1-1, la Virtus Entella va alla pausa con una classifica che non preoccupa, ma che sarebbe potuta essere migliore.

TABELLINO

ENTELLA-PORDENONE 1-1

Reti: 20' Strizzolo, 40' Schenetti

Entella: Contini; Poli, Pellizzer, Bonini; Eramo, Adorjan, Paolucci, Schenetti (81' Currarino), Sala; De Luca G. (61' De Luca M.), Mancosu (61' Morra). All. Boscaglia.

Pordenone: Di Gregorio; Almici, Vogliacco, Camporese, De Agostini; Misuraca (72' Zammarini), Burrai, Gavazzi (62' Pobega); Ciurria; Candellone, Strizzolo (79' Bassoli). All. Tesser.

Arbitro: Baroni.

Note: espulso Burrai al 75' per doppia ammonizione; ammoniti Contini, Misuraca e Almici.

RISULTATI

Crotone-Ascoli 3-1; Entella-Pordenone 1-1; Juve Stabia-Benevento 1-1; Perugia-Cittadella 0-2; Pisa-Spezia 3-2; Venezia-Livorno 1-0. Empoli-Pescara sabato alle 18.00; domenica Cremonese-Salernitana, Trapani-Cosenza e Frosinone-Chievo