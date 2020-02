Entella-Pescara 2-0: un rigore per tempo, la Virtus torna a volare

La Virtus Entella torna a vincere e lo fa in uno scontro diretto per i playoff contro il Pescara. Un successo "di rigore" perchè entrambe le reti sono arrivate proprio dagli undici metri, con Giuseppe De Luca sul finire del primo tempo e il neo acquisto Rodriguez in avvio di ripresa.

Megli i liguri nel primo tempo, clamoroso errore di Rodriguez sulla respinta del palo sul tiro dell'altro neo acquisto Dezi. E' il preludio al gol, con il penalty decretato al 36' per fallo di Zappa su Mazzitelli. Dal dischetto Giuseppe De Luca non sbaglia siglando l'ottavo gol in campionato.

Match chiuso subito ad inizio ripresa con il tiro di Rodriguez colpito con la mano da Crecco. Dal dischetto Rodriguez si sblocca con la nuova maglia: 2-0. Nel finale Memushaj prova a riaprirla, ma colpisce una travera. La Virtus ringrazia e si tiene tre punti fondamentali che la riportano al sesto posto in classifica in piena zona playoff. Brava Virtus.

TABELLINO

ENTELLA-PESCARA 2-0

Reti: 36' De Luca G. (rig.), 50' Rodriguez (rig.)

Entella: Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala; Settembrini, Paolucci, Mazzitelli (74' Toscano); Dezi; De Luca G. (83' Nizzetto, Rodriguez (68' Chajia). All. Boscaglia.

Pescara: Fiorillo; Zappa, Bettella, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo (54' Bocic); Memushaj, Bruno (54' Kastanos; 80' Clemenza), Crecco; Maniero, Galano. All. Legrottaglie.

Arbitro: Sozza.

Note: ammoniti Mazzitelli, Crecco, Contini, Kastanos, Drudi e Coppolaro.

RISULTATI

Ascoli-Juve Stabia 2-2; Cittadella-Empoli 1-2; Crotone-Cremonese 1-0; Pordenone-Livorno 2-2; Venezia-Frosinone 0-1; Perugia-Spezia 0-3; Pisa-Chievo 1-1; Entella-Pescara 2-0; Cosenza-Benevento domenica ore 21.00; Salernitana-Trapani lunedì ore 21.00