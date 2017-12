Entella-Novara 2-1: rimonta Virtus, il 2017 si chiude col sorriso

Se il campionato finisse oggi la Virtus Entella sarebbe salva. Al giro di boa i chiavaresi possono sorridere. Rimonta vincente al Comunale nell'ultima sfida del 2017, 2-1 al Novara e aggancio ai piemontesi in classifica col contemporaneo sorpasso di Foggia, Cesena e Brescia.

Meglio di così proprio non poteva andare per i ragazzi di Aglietti. Virtus subito sotto per la rete di Dickmann al 13' e primo tempo che si chiude con un pesante 0-1.

La reazione nella ripresa è di quelle da squadre vere, la "zanzara" De Luca pareggia al 58' in mezza rovesciata, Paroni fa gli straordinari su Maniero e Chajia, La Mantia piazza la zampata da tre punti a nove dal termine su cross del neo entrato Currarino. 2-1 Virtus. E' un fine 2017 dolcissimo per i biancazzurri.

TABELLINO, RISULTATI E CLASSIFICA

ENTELLA-NOVARA 2-1

Reti: 13’ Dickmann, 58’ De Luca, 81’ La Mantia

Entella (4-3-3): Paroni; Belli, Benedetti, Pellizzer, Brivio; Eramo (70’ Ardizzone), Di Paola, Crimi; Diaw (57’ Aramu), La Mantia, De Luca. All. Alfredo Aglietti.

Novara (3-4-3): Montipò; Golubovic, Troest, Del Fabbro; Dickmann, Moscati, Orlandi (Dall’83’ Da Cruz), Calderoni; Chajia (Dal 78’ Sciaudone), Maniero (Dal 73’ Macheda), Di Mariano. All. Eugenio Corini.

Arbitro: Giua.

Note: espulso all’87’ Da Cruz per doppia ammonizione. Ammoniti De Luca ed Eramo nell’Entella, Orlandi e Mariano nel Novara.

RISULTATI 21ESIMA GIORNATA

Spezia-Parma 0-0, Avellino-Ternana 2-1, Brescia-Ascoli 0-1, Carpi-Bari 0-0, Cremonese-Cesena 1-0, Entella-Novara 2-1, Foggia-Frosinone 1-2, Palermo-Salernitana 3-0, Perugia-Empoli 2-4, Pescara-Venezia 1-0, Pro Vercelli-Cittadella 1-2.

CLASSIFICA DOPO IL GIRONE DI ANDATA

Palermo 39, Frosinone 37, Empoli e Bari 34, Parma 33, Cremonese e Cittadella 32, Spezia 30, Venezia e Carpi 29, Pescara 28, Salernitana 26, Avellino 25, Perugia, Novara e Virtus Entella 24, Brescia e Cesena 23, Foggia 22, Ternana 21, Ascoli 20, Pro Vercelli 18.