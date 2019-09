Entella-Frosinone 1-0: Mancosu all'ultimo respiro, Chiavari sogna la Serie A

Tre su tre. Incredibile Virtus Entella che conquista non solo la terza vittoria consecutiva in altrettante gare, ma anche il terzo 1-0 consecutivo con il rigore di Mancosu in extremis che vale i tre punti contro il Frosinone. Virtus Entella prima da sola in Serie B, a Chiavari si sogna la Serie A, presto per dirlo ovviamente, ma l'entusiasmo non manca.

Partita difficile contro i ciociari, una delle pretendenti numero uno alla promozione. Primo tempo senza emozioni, nella ripresa ci pensa subito Contini a salvare la Virtus parando un calcio di rigore a Ciano. Frosinone che spinge alla ricerca del pari, la Virtus tiene e quando meno te lo aspetti sigla il gol del vantaggio. Ci pensa ancora una volta Mancosu, rigore al 94', l'ex Bologna è freddissimo dal dischetto. 1-0. Virtus Entella prima.

TABELLINO

Virtus Entella-Frosinone 1-0

Rete: 94' Mancosu

Virtus Entella: Contini; Sala, Chiosa, Pellizzer, Coppolaro; Nizzetto, Paolucci, Eramo (59' Crimi); Schenetti (83' Toscano); Morra (62' De Luca M.), Mancosu. All. Boscaglia.

Frosinone: Bardi; Salvi, Ariaudo (73' Krajnc), Capuano; Zampano; Paganini, Maiello, Haas; Ciano, Dionisi (46' Novakovich); Trotta (72' Citro). All. Nesta.

Arbitro: Maggioni.

Note: ammoniti Nizzetto, Salvi, Eramo, Maiello, Paganini e Mancosu. Al 58' Contini pare un rigore a Ciano.

Risultati Terza giornata

Pordenone-Spezia 1-0; Ascoli-Livorno 2-0; Cittadella-Trapani 2-0; Entella-Frosinone 1-0; Perugia-Juve Stabia 0-0; Venezia-Chievo sabato; Cosenza-Pescara, Crotone-Empoli, Pisa-Cremonese domenica; Salernitana-Benevento lunedì.

CLASSIFICA

Entella 9, Perugia 7, Ascoli, Salernitana e Pordenone 6, Benevento, Pisa, Empoli e Crotone 4, Spezia, Pescara, Cremonese, Venezia, Frosinone e Cittadella 3, Chievo, Cosenza e Juve Stabia 1, Livorno e Trapani 0