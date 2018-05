Entella-Frosinone 0-1: incubo Virtus, a Novara serve solo vincere

Sconfitta pesantissima. La Virtus Entella cede 1-0 in casa al Frosinone e scivola a -3 dal Novara quart'ultimo. Ad oggi i chiavaresi sarebbero retrocessi in Serie C, solo una vittoria all'ultima giornata sul campo del Novara permetterebbe l'aggancio ai piemontesi che vorrebbe dire evitare la retrocessione diretta e sperare ancora nella salvezza attraverso il playout.

Sfida tesissima quella giocata al Comunale, la prima di Volpe sulla panchina dei liguri. Al 35' Paroni tiene a galla i suoi parando il rigore a Dionisi, ma proprio prima dell'intervallo arriva un gol pesante come un macigno, lo realizza proprio Dionisi in contropiede.

Nella ripresa assalti Virtus, proteste per alcune decisioni arbitrali che negano il rigore ai biancazzurri, ma non c'è niente da fare. Perde la Virtus, pareggia il Novara a Perugia. Lo scontro diretto di venerdì sera avrà solo un risultato favorevole per i liguri, solo la vittoria permetterà ai ragazzi di Volpe di agganciare il treno playout.

TABELLINO

Entella-Frosinone 0-1

Rete: 45' Dionisi

Entella: Paroni; Aliji, Pellizzer, Ceccarelli, Belli; Icardi, Troiano, Ardizzone (61' Petrovic); Nizzetto (29' Crimi), De Luca (73' Aramu), La Mantia. All. Volpe.

Frosinone: Vigorito; Ciofani, Ariaudo (51' Krajnc), Terranova, Brighenti; Chibsah, Gori (52' Kone); Paganini, Ciano, Dionisi (77' Sammarco); Citro. All. Longo.

Arbitro: Nasca.

Note: al 35' Paroni para un rigore a Dionisi; ammoniti La Mantia, Ariaudo, De Luca, Gori, Dionisi e Krajnc.