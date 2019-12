Entella-Empoli 2-0: tris di vittorie, Virtus sempre più in corsa per la Serie A

La Virtus Entella non si ferma più. Terza vittoria consecutiva per i chiavaresi, questa volta convincente 2-0 interno contro l'Empoli e Virtus che vola al quarto posto in classifica, a -1 dalla seconda piazza, che vorrebbe dire Serie A diretta.

Match mai in discussione contro i toscani, primo tempo di equilibrio, poi al 38' la sblocca Morra che sfrutta al meglio un velo di De Luca per superare Brignoli. Uno/due letale in due minuti, questa volta colpo di testa di Morra, respinge Brignoli, ma appostato c'è proprio Manuel De Luca che da due passi trova il suo primo gol in campionato.

Nella ripresa l'undici di Boscaglia amministra il risultato e lo fa in scioltezza dopo il 70' quando l'Empoli resta in 10 per l'espulsione di Balkovec. Triplice fischio, Virtus Entella 2 Empoli 0, ora testa al prossimo incontro, scontro diretto al Renato Curi contro il Perugia.

TABELLINO

Virtus Entella-Empoli 2-0

Reti: 38' Morra, 40' De Luca M.

Virtus Entella: Contini; Coppolaro (54' De Santis), Pellizzer, Chiosa, Crialese; Toscano (65' Currarino), Paolucci, Settembrini (78' Ardizzone); Schenetti; Morra, De Luca M. All. Boscaglia.

Empoli: Brignoli; Balkovec, Nikolau, Maietta, Veseli; Bandinelli, Stulac (55' Ricci), Frattesi; Dezi (61' Laribi); La Gumina, Mancuso. All. Muzzi.

Arbitro: Amabile.

Note: espulso Balkovec al 70' per proteste; ammoniti Veseli e Schenetti.