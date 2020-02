Entella-Crotone 1-2: Virtus senza pubblico e senza punti

In una delle giornate più surreali della storia della Serie B, la Virtus Entella cede in casa al Crotone nell'anticipo di Serie B. Comunale di Chiavari rigorosamente a porte chiuse e sembra che l'assenza di pubblico di fatto annulli il fattore campo.

Il Crotone passa al 10' con Armenteros, l'Entella perde subito De Col, dentro Crialese, ma non riesce a reagire. Nella ripresa spazio anche a Mancosu per Morra, ma è del Crotone il raddoppio, rete di Simy a sette dal termine. Virtus che resta anche in 10 per il doppio giallo a Mazzitelli, ma ci sarà tempo anche per la rete della bandiera di Pellizzer, 1-2.

TABELLINO

ENTELLA-CROTONE 1-2

Reti: 10' Armenteros, 83' Simy, 95' Pellizzer

Entella: Contini; Sala, Pellizzer, Coppolaro (80' Toscano), De Col (24' Crialese); Settembrini, Mazzitelli, Dezi; Schenetti; De Luca G., Morra (65' Mancosu). All. Boscaglia.

Crotone: Cordaz; Golemic, Marrone, Cuomo; Molina, Benali, Barberis, Messias (87' Gomelt), Gerbo (66' Mazzotta); Armenteros (73' Crociata), Simy. All. Stroppa.

Arbitro: Aureliano.

Note: partita giocata a porte chiuse; espulso Mazzitelli al 92' per doppia ammonizione; ammoniti Sala e Cuomo.