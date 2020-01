Entella-Cremonese 1-1: segna sempre De Luca, ma la Virtus non va oltre al pari

Un altro pareggio, ma la classifica continua ad essere intrigante. La Virtus Entella non va oltre al pari interno con la Cremonese, ma per quanto visto in campo è un punto che può andare bene ai ragazzi di Boscaglia per lunghi tratti messi sotto dai lombardi.

Vantaggio immediato dei grigiorossi con la deviazione aerea di Ciofani, lesto a sbucare sul secondo palo in seguito ad un corner. Al 35' il pareggio della zanzara De Luca che scatta sul filo del fuorigioco su un lancio di Toscano e in diagonale fulmina Ravaglia.

Nella ripresa più Cremonese che Entella, ma è di Adorjan l'occasione migliore, ma il tiro del neo entrato termina a lato di pochissimo. 1-1, ora testa alla trasferta di Frosinone.

TABELLINO

ENTELLA-CREMONESE 1-1

Reti: 5' Ciofani, 35' G. De Luca

Entella: Paroni; Coppolaro, Poli, Chiosa, Sala; Mazzitelli (83' Adorjan), Toscano, Eramo (62' Nizzetto); Currarino; Mancosu (70' Morra), G. De Luca. All. Boscaglia.

Cremonese: Ravaglia; Zortea, Bianchetti, Terranova, Migliore; Arini, Gustafsson, Valzania (58' Palombi); Deli (20' Boultam), Piccolo (83' Gaetano); Ciofani. All. Rastelli.

Arbitro: Di Martino.

Note: ammoniti Valzania, Mazzitelli, Currarino, Terranova, Bianchetti e Boultam.

RISULTATI

Empoli-Chievo 1-1; Cittadella-Benevento 1-2; Entella-Cremonese 1-1; Pisa-Juve Stabia 1-1; Pordenone-Pescara 0-2; Salernitana-Cosenza post. Domenica: Crotone-Spezia, Venezia-Trapani e Ascoli-Frosinone. Lunedi: Perugia-Livorno.