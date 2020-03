Virtus Entella, primo caso di Coronavirus in Serie B: è un dirigente biancazzurro

Primo caso di Coronavirus anche in Serie B, e, dopo i molteplici casi in casa Sampdoria, siamo nuovamente in Liguria, questa volta a Chiavari.

La Virtus Entella attraverso il proprio sito ufficiale comunica che un dirigente della società è risultato positivo al Covid-19.

La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa. Le sue condizioni sono buone e non ha più febbre. Non è stato necessario il ricovero in ospedale.