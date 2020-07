Entella-Chievo 1-1: Mazzitelli illude, ma Rigione tiene a distanza la Virtus

Solo un pareggio. La Virtus Entella non va oltre all'1-1 interno con il Chievo e resta a quattro punti di distanza dalla zona playoff. Resta in ogni caso un buon risultato e una buona prestazione contro una delle big di questo campionato, non a caso sono proprio i veronesi a detenere l'ultimo posto disponibile per andare ai playoff.

E pensare che la Virtus aveva anche fatto la bocca alla vittoria, visto che al 25' l'accelerazione di Rodriguez aveva portato al tiro il solito Mazzitelli, conclusione precisa e 1-0.

Ma la Virtus non chiude il match nella ripresa e al 62' arriva il pareggio a firma di Rigione su assist di Giaccherini. Boscaglia cambia assetto, i chiavaresi sfiorano il raddoppio prima con Morra poi con Paolucci, ma si resterà sull'1-1. Ora un po' di riposo, si torna in campo venerdì nella difficile trasferta di Castellammare contro la Juve Stabia.

TABELLINO

ENTELLA-CHIEVO 1-1

Reti: 25' Mazzitelli, 62' Rigione

ENTELLA: Borra; Sala, Chiosa, Pellizzer, De Col; Mazzitelli, Paolucci, Toscano (68' G. De Luca); Schenetti, Morra (84' Mancosu), Rodriguez (60' Currarino). All. Boscaglia.

CHIEVO: Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Giaccherini, Esposito, Obi (44' Segre); Vignato (86' Grubac), Garritano (75' Di Noia), Djordjevic (75' Ceter). All. Aglietti.

Arbitro: Marini.

Note: ammoniti Sala, Leverbe, Mazzitelli, Paolucci e Di Noia.

RISULTATI

Pisa-Cittadella 2-0; Cosenza-Ascoli 0-1; Cremonese-Pescara 1-0; Crotone-Benevento 3-0; Entella-Chievo 1-1; Frosinone-Spezia 2-1; Perugia-Pordenone 1-2; Salernitana-Juve Stabia 2-1; Trapani-Livorno 2-1; Venezia-Empoli 0-2

CLASSIFICA

BENEVENTO 76 (promosso in Serie A), Crotone 55, Pordenone e Cittadella 52, Frosinone 51, Spezia 50, Salernitana 47, Chievo e Pisa 46, Empoli 45, Entella 42, Perugia 40, Pescara e Venezia 39, Cremonese 37, Ascoli e Juve Stabia 36, Trapani 32, Cosenza 31, Livorno 21