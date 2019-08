Serie B: calendario 2019/2020: tutte le gare dell'Entella

Serie B 2019/2020, il giorno del calendario è arrivato: martedì 6 agosto 2019 è stato effettuato il sorteggio, ai nastri di partenza, dopo un solo anno di permanenenza in Serie C, c'è ancora una volta la Virtus Entella. Ecco il calendario completo giornata per giornata.

Serie B 2019/2020 le date

Il campionato comincerà ufficialmente venerdì 23 agosto 2019 con l'anticipo della prima giornata e si concluderà giovedì 14 maggio 2020. Quattro i turni infrasettimanali (martedì 24 settembre, martedì 29 ottobre, martedì 3 marzo, martedì 21 aprile), squadre in campo anche a Pasquetta (lunedì 13 aprile) e a Santo Stefano (26 dicembre). Sosta invernale prevista dal 30 dicembre 2019 al 18 gennaio 2020.

Serie B 2019/2020 il calendario dell'Entella

Giornata 1 (24 agosto 2019) - Giornata 20 (18 gennaio 2020): Entella-Livorno

Giornata 2 (31 agosto 2019) - Giornata 21 (25 gennaio 2020): Cremonese-Entella

Giornata 3 (14 settembre 2019) - Giornata 22 (1 febbraio 2020): Entella-Frosinone

Giornata 4 (21 settembre 2019) - Giornata 23 (8 febbraio 2020): Pescara-Entella

Giornata 5 (24 settembre 2019) - Giornata 24 (15 febbraio 2020): Entella-Venezia

Giornata 6 (28 settembre 2019) - Giornata 25 (22 febbraio 2020): Benevento-Entella

Giornata 7 (5 ottobre 2019) - Giornata 26 (28 febbraio 2020): Crotone-Entella

Giornata 8 (19 ottobre 2019) - Giornata 27 (3 marzo 2020): Entella-Trapani

Giornata 9 (26 ottobre 2019) - Giornata 28 (7 marzo 2020): Ascoli-Entella

Giornata 10 (29 ottobre 2019) - Giornata 29 (14 marzo 2020): Entella-Cosenza

Giornata 11 (2 novembre 2019) - Giornata 30 (21 marzo 2020): Salernitana-Entella

Giornata 12 (9 novembre 2019) - Giornata 31 (4 aprile 2020): Entella-Pordenone

Giornata 13 (23 novembre 2019) - Giornata 32 (13 aprile 2020): Chievo-Entella

Giornata 14 (30 novembre 2019) - Giornata 33 (18 aprile 2020): Entella-Juve Stabia

Giornata 15 (7 dicembre 2019) - Giornata 34 (21 aprile 2020): Pisa-Entella

Giornata 16 (14 dicembre 2019) - Giornata 35 (25 aprile 2020): Entella-Empoli

Giornata 17 (21 dicembre 2019) - Giornata 36 (2 maggio 2020): Perugia-Entella

Giornata 18 (26 dicembre 2019) - Giornata 37 (9 maggio 2020): Entella-Spezia

Giornata 19 (29 dicembre 2019) - Giornata 38 (14 maggio 2020): Cittadella-Entella

Il commento di Boscaglia, allenatore dell'Entella

Roberto Boscaglia, allenatore dell'Entella, ha commentato: «Sarà un campionato molto avvincente. Sono contento del debutto in casa e spero che la gente di Chiavari ci aiuti a iniziare nel migliore dei modi. Nelle prime 3 giornate giocheremo contro Cremonese e Frosinone, indicate da tutti come squadre accreditate per la promozione per cui dovremmo essere subito pronti. Trovo molto affascinante, invece, il derby di Santo Stefano contro lo Spezia. Spero che diventi un evento di grande sport al quale la città possa partecipare con entusiasmo. Il mio ritorno a Trapani? Sono gia stato al Provinciale da avversario, ma è normale che quando entrerò in campo sia per me che per diversi componenti del mio staff sarà speciale. Oltre a noi anche diversi giocatori come Nizzetto, Mancosu, Toscano e Eramo sentiranno particolarmente la partita».