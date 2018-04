Entella-Avellino 1-1: Ceccarelli salva la Virtus, martedì il Venezia

Un punto per uno, ma ad essere più contento è sicuramente l'Avellino. La Virtus Entella non va oltre al pari interno contro i lupi e resta in una zona pericolante di classifica, quart'ultimo.

Primo tempo senza reti, nella ripresa Asencio gela Chiavari, ma nel finale Ceccarelli trova il gol del pareggio. Forcing negli ultimi minuti, ma non basta. 1-1, ora testa a martedì e alla difficile trasferta di Venezia.

TABELLINO

Entella-Avellino 1-1

Reti: 52' Asencio, 77' Ceccarelli

Entella: Iacobucci; Cremonesi, Ceccarelli, Pellizzer (73' Icardi); Aliji (60' Gatto), Crimi, Acampora, Aramu, Belli; Llulaku (56' De Luca), La Mantia. All. Aglietti.

Avellino: Lezzerini; Laverone (67' Gavazzi), Ngawa, Migliorini, Marchizza; Molina, De Risio (85' Moretti), Di Tacchio, Morero; Castaldo, Asencio (67' Ardemagni). All. Foscarini.

Arbitro: Abbattista.

Note: ammoniti De Risio, Llulaku, Pellizzer, De Luca e Ngawa.