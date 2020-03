Entella-Ascoli 3-0: riscatto Virtus, tre punti per tornare a crederci

Dopo tre ko consecutivi, la Virtus Entella torna a far punti e lo fa con un convincente 3-0 ai danni dell'Ascoli. Comunale di Chiavari deserto per via delle disposizioni ministeriali, ma l'Entella chiude la pratica marchigiani già dopo 13 minuti con il vantaggio di Paolucci dopo otto minuti e il raddoppio di Poli al 13'.

Ascoli senza reazione, la Virtus chiude tutto al 22' con il rigore realizzato dalla "zanzara" Giuseppe De Luca. Ripresa senza reti, la Virtus sorride e sale a 38 punti, a -2 dalla zona playoff. Testa alla trasferta di Cosenza, con la speranza che non arrivino nuovi blocchi al calcio.

TABELLINO

ENTELLA-ASCOLI 3-0

Reti: 8' Paolucci, 13' Poli, 22' De Luca G. (rig.)

Entella: Contini; Sala, Pellizzer, Poli, Settembrini; Dezi, Paolucci (46' Toscano), Mazzitelli; Schenetti (81' Nizzetto); G. De Luca (71' Chajia), Morra. All. Boscaglia.

Ascoli: Leali; Andreoni, Valentini, Gravillon, Sernicola; Brlek (55' Costa Pinto), Eramo (79' Troiano), Cavion, Morosini (55' Scamacca); Ninkovic; Trotta. All. Stellone.

Arbitro: Robilotta.

Note: ammoniti Valentini, Pellizzer, Poli e Sernicola.