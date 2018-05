Entella-Ascoli 1-1: Petrovic salva la Virtus, punto prezioso a Chiavari

Finisce 1-1 lo scontro salvezza Virtus Entella-Ascoli, un pareggio prezioso per i chiavaresi, se non altro per come è arrivato. Paperissima di Iacobucci al 15' e vantaggio marchigiano con Monachello. Nella ripresa pareggia dopo tre minuti il giovane Petrovic, scommessa vinta da Aglietti, ma ci pensa Icardi al 58' a complicare la vita ai liguri con una simulazione che gli vale il secondo giallo.

Sofferenza per mezz'ora con l'Ascoli più volte vicino al raddoppio, ma la Virtus tiene e il punticino fa agganciare l'Avellino a quota 41 e mantenere la zona playout. Ora testa al match di sabato, trasferta in quel di Salerno. Servono tre punti.

TABELLINO

Entella-Ascoli 1-1

Reti: 15' Monachello, 48' Petrovic

Entella: Iacobucci; Pellizzer, Ceccarelli, Benedetti (65' Aliji); Icardi, Acampora, Gatto (82' Currarino), Crimi, Belli; Petrovic, De Luca (70' Ardizzone). All. Aglietti.

Ascoli: Agazzi (61' Lanni); Padella, Gigliotti, Cherubin; Mogos, Addae, Buzzegoli, Kanoute (72' Clemenza), Baldini; Lores (80' Ganz); Monachello. All. Cosmi.

Arbitro: Pinzani.

Note: espulso Icardi al 58' per doppia ammonizione; ammoniti Gigliotti, Petrovic, Pellizzer, Gatto e Kanoute.