Entella-Ascoli 0-0: la salvezza si complica, al Del Duca servirà solo vincere

Finisce a reti inviolate l'andata del playout tra Virtus Entella ed Ascoli. Vince la paura, un classico 0-0 in una sfida dove è troppo alta la posta in palio. Un pareggio che sta bene ai marchigiani che in caso di altra “X” al Del Duca conquisteranno la permanenza in Serie B. All'Entella servirà solo vincere nelle Marche.

0-0 tutto sommato giusto a Chiavari davanti al pubblico delle grandi occasioni con il Comunale tutto esaurito per l'occasione. Scialbo primo tempo, buon avvio dei biancocelesti che si sono resi pericolosi con Troiano e La Mantia. Ripresa tesissima, resta l'amarezza soprattutto per il legno di Aliji nel finale sotto la Sud gremita di tifosi.

Ma ora niente drammi, il destino è ancora nelle mani della Virtus, servirà solo vincere giovedì prossimo ad Ascoli. Esattamente come a Novara.

TABELLINO

Virtus Entella-Ascoli 0-0

Virtus Entella (4-2-3-1): Paroni; De Santis, Pellizzer, Ceccarelli (55' Cremonesi), Aliji; Troiano, Crimi; Gatto (75' De Luca), Aramu, Eramo (64' Icardi); La Mantia. All.: Volpe.

Ascoli (3-5-1-1): Agazzi; Padella, Mengoni, Gigliotti; Mogos, D'Urso, Kanouté, Bianchi (90' Baldini), Pinto; Clemenza (75' Varela); Monachello (82' Rosseti). All.: Cosmi.

Arbitro: Di Paolo.

Note: ammoniti Bianchi, Gigliotti, Eramo e Kanoute.