Empoli-Entella 2-4: poker Virtus, tutto è ancora possibile

C'è ancora speranza. La Virtus Entella torna a vincere, lo fa con un rotondo 4-2 ad Empoli e a tre giornate dalla fine resta a -3 dalla zona playoff e soprattutto a +5 da quella playout. Tutto è ancora possibile.

Sfida pazza al Castellani, Entella subito sotto con il rigore di Mancuso, Zurkowski sembra già chiuderla al 36' per il 2-0, ma Dezi è in gran serata e al 44' accorcia.

Nella ripresa è Virtus show. Dezi pareggia al 51', al 66' rosso per Fiamozzi e rigore, ma Mancosu incredibilmente tira fuori. L'Entella ne ha di più, l'Empoli è nervoso e subisce un altro cartellino rosso, quello di Henderson, all'82'. In 11 contro 9 i liguri completano la rimonta, prima col 3-2 di Mancosu che si fa perdonare il rigore al 90' (assist ancora di Dezi), poi con Schenetti in contropiede: 4-2. Ora venerdì a Chiavari col Perugia la prova del 9 per regalarsi un finale di stagione con vista Serie A.

TABELLINO

EMPOLI-ENTELLA 2-4

Reti: 3' Mancuso (rig.), 36' Zurkowski, 44' e 51' Dezi, 90' Mancosu, 98' Schenetti

Empoli: Brignoli; Balkovec, Maietta, Romagnoli, Fiamozzi; Frattesi, Henderson, Zurkowski; Bajrami, Ciciretti, Mancuso. All. Marino.

Entella: Contini; De Col, Pellizzer, Chiosa, Sala; Dezi, Paolucci, Mazzitelli; Schenetti; Rodriguez, G. De Luca. All. Boscaglia.

Arbitro: Marinelli.

Note: espulsi Fiamozzi al 66' per doppia ammonzione e Henderson all'82' per gioco scorretto; ammoniti Paolucci, Schenetti e Mazzitelli; al 67' Mancosu sbaglia un calcio di rigore.

RISULTATI

Pescara-Frosinone 1-1; Benevento-Livorno 3-1, Cittadella-Ascoli 1-2, Crotone-Salernitana 1-1, Empoli-Entella 2-4, Juve Stabia-Chievo 3-2, Perugia-Cremonese 0-0, Pisa-Trapani 3-2, Pordenone-Cosenza 1-2, Spezia-Venezia 0-1

CLASSIFICA

BENEVENTO 80 (promosso in A)

Crotone 62

Spezia 56

Pordenone 55

Frosinone 53

Cittadella 52

Salernitana 51

Pisa 50

Empoli 48

Chievo 47

Entella 47

Ascoli 45

Cremonese 44

Venezia 44

Perugia 42

Pescara 42

Juve Stabia 41

Cosenza 37

Trapani 35

Livorno 21 (Retrocesso)