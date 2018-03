Empoli-Entella 2-1: il forcing finale non basta, Virtus ko con la capolista

Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Entella, questa volta non basta una buona prova, soprattutto nella ripresa, contro la capolista Empoli. Vincono i toscani 2-1, in gol i soliti Caputo, gol dell'ex per lui, e Donnarumma.

Nella ripresa la zanzara De Luca prova a riaprirla ed è di Icardi l'ultima occasione del match per un pareggio che avrebbe avuto del clamoroso. Ora testa alla sfida di sabato, a Chiavari arriva il Parma.

TABELLINO

Empoli-Entella 2-1

Reti: 38' Caputo, 72' Donnarumma, 89' De Luca

Empoli: Gabriel; Pasqual, Veseli (84' Luperto), Maietta (92' Polvani), Di Lorenzo; Bennacer, Castagnetti, Krunic; Zajc; Caputo, Donnarumma (76' Lollo). All. Andreazzoli.

Entella: Iacobucci; Benedetti (71' Icardi), Ceccarelli, Cremonesi; Gatto, Ardizzone, Di Paola (57' La Mantia), Eramo, Brivio; Aramu (79' Llullaku), De Luca. All. Aglietti.

Arbitro: Piscopo.

Note: ammoniti Caputo, Aramu, Castagnetti, Eramo, De Luca, Ceccarelli e Krunic.