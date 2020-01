Video e sintesi partita Sampdoria-Sassuolo 0-0

Solo un pareggio. La Sampdoria non va oltre allo 0-0 interno contro il Sassuolo e lo fa nonostante un rosso sventolato agli emiliani dopo 26 minuti. Pochissime occasioni da gol, ci prova Quagliarella in avvio, ma Consigli non corre mai seri rischi. L'episodio decisivo al 26' con Peluso che tocca Gabbiadini in volata. Rosso diretto per aver interrotto una chiara occasione da rete fuori area. Vibranti proteste del Sassuolo che a Genova evidentemente non è mai fortunato, ma la decisione di Piccinini non cambia. La Samp non sembra però approfittarne e il primo tempo termina senza reti.

Nella ripresa ti aspetti una Samp più volitiva, ma non sarà così. Anzi è Boga a sfiorare il vantaggio colpendo un palo per il Sassuolo. Ranieri cambia, fuori Ramirez dentro Caprari dopo due occasioni interessanti di Gabbiadini e Quagliarella. Sale in cattedra nel finale Linetty, il migliore dei suoi, ma la Samp non troverà mai il pertugio giusto. Proteste nel finale per un sospetto intervento su Gabbiadini che l'arbitro non valuta da rigore e o Var. Termina 0-0. Un punto importante, ma resta un po' di amaro in bocca.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-SASSUOLO 0-0

SAMPDORIA: Audero 6; Bereszynski 6 (73' Vieira 6), Tonelli 6 (72' Regini 6), Colley 6.5, Augello 6.5; Ramirez 5 (60' Caprari 5.5), Thorsby 6, Ekdal 5.5, Linetty 6.5; Gabbiadini 5.5, Quagliarella 6. All. Ranieri 5.5.

SASSUOLO: Consigli 6; Toljan 6, Romagna 6.5, Peluso 5, Kyriakopoulos 6.5; Obiang 6.5, Locatelli 6.5; Berardi 6.5 (89' Djuricic sv), Traorè 6 (29' Rogerio 6), Boga 5.5; Caputo 6 (85' Muldur sv). All. De Zerbi 6.5.

Arbitro: Piccinini.

Note: espulso Peluso al 25' per aver interrotto una chiara occasione da gol; ammoniti Ekdal, Colley, Bereszynski, Gabbiadini e Rogerio.